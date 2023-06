Adiós a la lona del odio de Vox. Los viandantes de la calle Alcalá de Madrid ya no pueden ver lo que tiraría la ultraderecha a la basura, desde la bandera LGTBI a la Agenda 2030. La Junta Electoral Central ha ordenado su retirada y el partido de ultraderecha ha acatado la orden. Pero la decisión no atiende al contenido ni al significado de la lona. Para el organismo público, la lona es propaganda electoral y no está permitido en precampaña.

La lona tiraba a la basura todo lo que Vox odia. El símbolo del feminismo, el de la Agenda 2030, la bandera LGTBIQ+, la comunista de la hoz y el martillo, la estelada del independentismo catalán y también el símbolo del movimiento okupa. A un lado con fondo rojo las palabras "imposición, inseguridad, división, pobreza, abandono e invasión", y al otro en un fondo verde, el color de Vox, "libertad, seguridad, familia, industria, campo y fronteras".

Aunque la lona ya no esté físicamente, sí sigue apareciendo en las redes de Vox. En su canal de YouTube, bajo el título 'La porquería progre a la basura', la lona del odio sigue. Y también en otro vídeo en la cuenta oficial del partido de ultraderecha en el que tiran a la papelera el feminismo, el comunismo o el independentismo. En octubre de 2021 ya hicieron una campaña con los mismos conceptos que dicen se ocultan bajo la agenda 2030. Acusaban al feminismo de destruir la familia y criticaban todos los conceptos que estaban presentes en la lona.

Los conceptos que quieren tirar a la basura no son nuevos. Pero es que tampoco es nuevo lo de poner lonas. La que colgaron en la calle Alcalá en abril de este año es también una crítica a la agenda 2030, pero entonces lo que hicieron fue caricaturizar a los líderes políticos. A sus redes sociales subieron también un vídeo para que a nadie se le escapase quién aparecía.

Vídeos, lonas y carteles. En Miranda de Ebro en Burgos, en mayo de 2023, apareció un póster en la sede del partido en el que califica de chiringuito el feminismo, el movimiento LGTB y los sindicatos. Comisiones Obreras denunció a Vox por usar su logo.

Pero en 2019,Vox ya usaba los mismos símbolos de la lona del odio calificándolos de "enemigos". Lo hicieron con una imagen, un fotograma de 'El Señor de los Anillos' en el que Aragorn carga contra el feminismo, el comunismo, el movimiento LGTBI, el independentismo, el anarquismo y también contra medios de comunicación como laSexta. Tras la publicación tanto Viggo Mortensen como la productora Warner comunicaron que no habían cedido su imagen al partido.