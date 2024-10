20 líderes mundiales se reúnen con Putin en Rusia para celebrar la cumbre de los BRICS. Rusia ejerce este año la presidencia rotatoria del grupo y los ha citado en la ciudad de Kazán. Un encuentro polémico, sobre todo por la presencia del secretario general de la ONU, António Guterres, que se reunirá el jueves con Putin por primera vez desde abril de 2022, al inicio de la invasión rusa de Ucrania.

Pero esta alianza ¿de dónde sale? Lo curioso es que nació antes el nombre que la alianza. Fue un economista norteamericano el que en 2001 inventó el término BRIC, entonces sin 'S'. Para definir a las economías emergentes que podían plantar cara al G7. Brasil, Rusia, India y China. Los países vieron el filón y ocho años después formalizaron la alianza e incorporaron, un año después a Sudáfrica. El objetivo era básicamente unir sus fuerzas económicas y convertirse en una super potencia frente al G7 y Estados Unidos. Este año han incorporado a cuatro países más: Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía. Ahora se llaman los BRICS+ y también están interesados en que el mundo no lo domine el dólar.

Los BRICS no tuvieron grandes bonanzas entre 2010 y 2020. Hubo recesiones en casi todos ellos. No crecieron económicamente tanto como se espera, pero siguen siendo potentísimos. Suman más del 40% de la población mundial y más del 30% del PIB global, por encima del G7. Y controlan el 42% de la producción mundial de petróleo. Pero tienen un punto en contra y es que sus economías y sus políticas no tienen nada que ver entre ellas. Tienen conflictos geopolíticos además unos con otros. Y menos en este ‘Putin contra el mundo’ en el que estamos, Brasil, India y Sudáfrica se han opuesto a que el grupo se perciba como un desafío directo a Occidente.

Se mantienen unidos por lo mismo por lo que nacieron, por dinero. Han creado su propio Fondo Monetario y su propio banco. Estos días están probando un sistema de pago común que implicaría una mayor financiación para desarrollo, además de una mejora en las relaciones comerciales y de inversión. También reduciría la dependencia del dólar estadounidense, los costes comerciales y aumentarían los flujos comerciales y de inversión. Para Rusia se trata de buscar nuevos aliados en un momento en que está sometida a sanciones occidentales por su guerra en Ucrania.