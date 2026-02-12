Choque frontal entre Ayuso y la oposición en la Asamblea de Madrid por su medalla a Trump: "Persiguen a gente por hablar español. Entérese de algo"

¿Qué ha dicho? Manuela Bergerot y Mar Espinar han criticado que Ayuso condecore a EEUU por, según ella, ser "el faro del mundo libre". "¿Lo siguiente va a ser condecorar a Netanyahu?", le han preguntado.

La Medalla Internacional de Madrid que Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que entregará a Estados Unidos por ser "el faro del mundo libre" ha sido el tema del día en la sesión de control de la Asamblea de Madrid.

"¿Me puede decir quién es su faro libre? Trump, Epstein o los agentes del ICE", le ha preguntado Mar Espinar, portavoz del PSOE. Un momento que ha aprovechado para recordarle que los agentes están "asesinando a gente a sangre fría" en Estados Unidos. "Persiguen a gente por hablar español. Entérese de algo, señora", le ha instado, preguntándole si lo siguiente será "condecorar a Netanyahu".

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ha intentado defender su decisión asegurando que la medalla no se la da a un Gobierno, "se la doy a una nación". "No se pueden romper puentes entre naciones porque un Gobierno haya decidido aislarnos ante el mundo y solo llevarse bien con Hamás", ha indicado, criticando al Ejecutivo de Sánchez.

Una acusación con la que ha intentado dejar en un segundo plano y restar importancia al comportamiento de la Administración de Trump. "Lo lamento pero, a pesar de los gobiernos, la vida sigue", ha señalado.

Una vida que en EEUU no sigue igual para todos. La realidad allí son redadas, persecuciones e incluso asesinatos a hispanos por el simple hecho de serlo.

A las críticas de Mar Espinar se han unido las de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que le ha asegurado que "no hay medalla que tape sus problemas". Además, le ha advertido que con la 'Ley Quirón' -el anteproyecto para limitar la colaboración público-privada en sanidad- que ha impulsado el Ministerio de Sanidad, encabezado por Mónica García, se le "va a acabar su modo de vida".

