En España quedan 38 días para las elecciones. Sumar está terminando las listas electorales a la espera del Consejo Ciudadano de Podemos que se celebra este sábado. Algunos cargos de Podemos están presionando para que Irene Montero acabe en las listas, mientras que Yolanda Díaz ha dado ese asunto por cerrado. En medio de esta tensión sorprende que el otro partido que registró Podemos siga activo. Se llama 'Juntas sí se puede'. Desde la formación morada dijeron que todo había había sido "un error" y que habían entregado la documentación para darlo de baja. Pero la realidad es que de momento el partido sigue aún registrado.

En el registro de partidos sigue activo. Así lo muestra la página oficial del ministerio del Interior donde consta como partido político. El partido se inscribió el jueves pasado, en la misma dirección que Podemos, con su web, mail, logo y matizando que, además de que se constituye el partido político 'Juntas sí se puede', también su traducción o equivalente en todas las lenguas oficiales territoriales habladas en España.

Pero, ¿quién hizo el registro? Carlos Gil Cuevas. Un hombre próximo a Ione Belarra, miembro del órgano de dirección de Podemos y militante de Castilla y León. Desde Podemos cuando se supo el registro del partido corrieron a decir que todo había sido un error. Un error que lleva cierto proceso porque para inscribir un partido político hace falta un escrito solicitándolo, un acta notarial con la constitución, nombres de los integrantes de los órganos directivos provisionales, un domicilio, unos estatutos por los que se regirá el partido y al menos tres personas como promotores. Tres personas que tienen que ser también los encargados de dar de baja la formación. Y por eso aún Podemos, tras dos intentos, no lo ha conseguido. Según el registro, les ha faltado o documentación o la firma de los constituyentes.

Por cierto, que en la hoja del registro, venía también un mail y un dominio web: 'juntassipodemos.info'. Ese dominio, y el mismo acabado en '.com' y '.es' fueron, los tres, registrados también el jueves pero todos por entidades diferentes y quizá no oficiales. De hecho, si ahora se busca 'juntaspodemos.info' sale Rick Astley con 'Never Gonna Give You Up', lo que no parece muy oficial.

Al poner la dirección acabada en '.es' la página te redirige a Hugo Chávez cantando a Rocío Dúrcal, lo que tampoco tiene pinta muy oficial, si no más bien, de confirmarse, que los tres dominios han sido tomados por alguien solo por vacilar.