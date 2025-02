¿Es joven una persona de 40 años o simplemente precaria? Los datos que desmontan el último mensaje del PP

No tan jóvenes

El Partido Popular (PP) sigue lanzando medidas en materia de vivienda, como la bonificación del IBI para viviendas a los jóvenes, un protocolo antiokupación para proteger a los propietarios y un catálogo de suelo público para construir viviendas asequibles. El portavoz 'popular', Miguel Tellado, ha habado del plan con una frase que ha llamado la atención de muchos, cuando ha hablado de ayudar "a los jóvenes hasta 40 años".

Esto nos ha llevado a preguntarnos si una persona de 40 años es joven o no. Lo cierto es que las fases vitales se están retrasando mucho. Técnicamente, con 40 años uno no es joven, ya que la juventud está comprendida entre los 15 y los 30 años. No obstante, la vida a los 40 años se parece cada más a la que tradicionalmente ha sido de 30.

Porque la media de la edad con la que hacemos todo ha subido mucho. Viendo algunos datos como la emancipación, vemos que nos situamos por encima de los 30. En la maternidad, por encima de los 30. En la vivienda en propiedad, por encima de los 40. Todos estos datos, hace dos décadas, estaban por debajo de los 30.

Entonces, ¿son los 40 son los nuevos 30? Desgraciadamente sí, porque la inseguridad económica que ahora tenemos con 40 antes se tenía antes de los 30. Así que no es juventud, lo que tenemos a los 40 es precariedad.

Nos emancipamos tan tarde porque el sueldo medio de los jóvenes 'de verdad', es decir, de los de menos de 30, con los últimos datos, es de 1.005 euros al mes, teniendo que invertir un 108% de su sueldo para pagar el alquiler. Un hijo cuesta de media 700 euros al mes, por lo que, con 1.005 euros, es difícil tener un hijo. Todo esto se retrasa mucho o, directamente, no se hace, de ahí que se suba la edad de las ayudas. Eso sí, hay mucho sociólogos que ven un problema en ampliar la edad de la juventud hasta los 40 y es que normalicemos la precariedad.