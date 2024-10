En un abarrotado Madison Square Garden de Nueva York, un evento que prometía ser una celebración de la política trumpista se convirtió en una oda al racismo. El comediante y presentador Tony Hinchcliffe sorprendió al público con un comentario lamentable: "Hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano. Creo que se llama Puerto Rico".

El ambiente hostil continuó con gritos de fanáticos trumpistas que exclamaban: "¡América es para los americanos, solo americanos!". El periodista Tucker Carlson también se sumó a la controversia, lanzando ataques contra la vicepresidenta Kamala Harris, a quien se refirió de manera despectiva como "samoana-malasiana", insinuando su raza de forma insidiosa.

Las repercusiones de las palabras de Hinchcliffe han sido significativas. Figuras prominentes de la comunidad puertorriqueña, como Jennifer López, Ricky Martin y Bad Bunny, han condenado sus comentarios. Residente, con 8,5 millones de seguidores, pidió a sus fanáticos que no apoyen a estas figuras: "No endosen a esta gente, por favor". Ricky Martin, con 14 millones de seguidores, enfatizó: "Esto es lo que piensan de nosotros" y solicitó el apoyo para Harris. 'JLO', con su enorme presencia en redes sociales, compartió mensajes de apoyo a Harris, mientras que Bad Bunny reenvió múltiples veces un mensaje de la vicepresidenta criticando la gestión de Trump durante la crisis humanitaria en Puerto Rico tras el huracán María.

Puerto Rico, el país marginado en las elecciones estadounidenses

A pesar de la gravedad de los comentarios, la situación refleja una lucha más amplia. Puerto Rico, un "territorio no incorporado", sigue siendo marginado en el ámbito político, ya que sus habitantes no pueden votar en las elecciones presidenciales. Sin embargo, los puertorriqueños han expresado su deseo de convertirse en el estado 51 en referéndums no vinculantes en 2012, 2017 y 2020.

El mismo día de las elecciones, los puertorriqueños seguirán sin poder votar por el presidente, pero participarán en otro referéndum no vinculante sobre su estatus.