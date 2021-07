Las autoridades no han confirmado que el asesinato de Samuel Luiz en A Coruña tuviera motivaciones homófobas, de hecho será el juez el que decida si se trata o no de un crimen de odio. Sin embargo, hay varios factores en el caso que podrían apuntar a que se trata de un crimen homófobo.

El periodista José María Rivero explica en el vídeo que acompaña a estas líneas, de laSexta Clave, los motivos que pueden llevar a pensar que fue una agresión homófoba.

En primer lugar, el argumento de que los agresores y la víctima no se conocían no es válido porque "el no conocer no implica no reconocer a alguien según tus clichés". "Yo puedo no conocer a alguien y no saber si es homosexual, pero si me acerco a él y veo unos gestos, un comportamiento o una vestimenta, y en mi cabeza eso se corresponde con un estereotipo de homosexual, lo voy a reconocer como tal", ha argumentado el periodista.

Por otro lado, cabe destacar que, según los testigos, el primer insulto que le lanzaron fue "maricón". Los testimonios de los que presenciaron lo ocurrido aseguran que hubo otros insultos, pero el que más se repitió fue el de "maricón". "El castellano es muy rico, te pueden llamar gilipollas, cabrón, hijo de puta, cerdo, asqueroso, pero lo primero que le llamaron fue maricón", ha agregado Rivero.

En cuanto al detonante de la agresión, una de las hipótesis apunta a que un chico pensó que le estaban grabando con el móvil, iba bebido, se acercó y después le agredió. Pero, como apunta el periodista en este vídeo, también existe la posibilidad de que tras esta discusión "le identificara como homosexual" y se diera la agresión.

Una vez se lleven a cabo todas las detenciones y comience el proceso judicial, será el juez el que decida si se trata o no un crimen con motivaciones homófobas. Si bien, esto es difícil porque para los magistrados debe estar todo probado y muy justificado.