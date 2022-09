El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, insiste en cargar contra todos los planes del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. El líder del partido de la oposición se ha propuesto desmontar el plan de Pedro Sánchez para abaratar la energía, y se lo ha tomado tan en serio que incluso contradice los números de Red Eléctrica: "Cerrar las centrales nucleares, que suponen un 20% de la producción, sin tener a cambio otro 20% instalada, es una irresponsabilidad".

"Y en un país como el nuestro, donde hay centenares de noches durante el año calurosas y sin viento, y por lo tanto con producción de energía renovable de cero megavatios, es evidente que debemos de tener cuidado con estos saltos al vacío", ha concluido el presidente de los populares. Lo cierto es que también hay que tener cuidado cuando se dan datos.

Para empezar, desde 2018 no ha habido ni una sola noche, ni una, sin producción de energía eólica. Todas las noches se ha producido. Y más aún: según ha informado 'eldiario.es', durante la noche se genera prácticamente la misma energía eólica que durante el día. La única energía que no se produce de noche es la solar, como es lógico. Pero el líder de los populares va más lejos aún.

Alberto Núñez Feijóo también quiere evitar el plan del Gobierno de cerrar las nucleares paulatinamente. Quiere que alarguen su vida útil. ¿Eso resuelve el problema que tiene hoy nuestro país con la energía? En principio, no. Porque el Gobierno prevé empezar con los cierres de esas centrales en 2027. Es decir, no aplicaría esta medida a corto plazo. Así que este planteamiento de los populares no soluciona nada de forma inmediata.