El acuerdo entre Sánchez y Sumar ha generado preocupación en el panorama político. Miembros del PNV han expresado inquietudes sobre la posible invasión de competencias autonómicas en áreas cruciales como educación, sanidad y vivienda. Afirman que no aceptarán que se les "imponga una agenda" desde el gobierno central.

Desde Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), se mira con lupa el acuerdo alcanzado. Temen que este pueda limitar el autogobierno de la Generalitat. Además, han subrayado que, sin su apoyo, el acuerdo entre Sánchez y Sumar sería "papel mojado".

En el caso de Junts, el partido liderado por Carles Puigdemont ha optado por no valorar el acuerdo entre Sánchez y Sumar. Sin embargo, el Consell de la República y la minoría que votó en la consulta han instado a Puigdemont a bloquear la investidura de Sánchez, agregando más incertidumbre al panorama político.

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha destacado que desde el punto de vista de la política económica, existen más coincidencias entre el PP y Junts que con el PSOE. Feijóo se ha mostrado respetuoso hacia Carles Puigdemont, aunque discrepe con sus planteamientos. Además, ha confiado en que Puigdemont bloquee la investidura de Sánchez.

Feijóo ha declarado: "Creo que es un político. Hay otros que mienten mucho. Todo el mundo sabe lo que pide el señor Puigdemont. En los contactos, no personales ni directos, pero sí indirectos, no nos ha mentido. Eso sí es un valor. No estoy de acuerdo en absoluto con sus planteamientos, pero eso no significa que desde la discrepancia pueda haber respeto. Tiene asuntos pendientes con la justicia que creo que sería conveniente que los saldase".

Feijóo también confirmó los contactos entre el PP y Junts, dando tres claves en esta relación: "Nosotros no hemos negado que hemos tenido contactos con Junts por varias razones. La primera porque Junts quiso hablar con nosotros. La segunda porque yo era el candidato a la presidencia del Gobierno y mi obligación era contactar con los partidos políticos. Y la tercera, porque desde el punto de vista de políticas económicas hay mucha más coincidencia entre lo que defiende Junts y lo que defiende el PP, de lo que defiende Junts y lo que defiende el PSOE o Sumar."