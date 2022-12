Francisco Igea, diputado de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León y exvicepresidente de Alfonso Fernández Mañueco, ha pronunciado un duro discurso contra el ahora vicepresidente de Vox García-Gallardo en el que también ha cargado contra el PP.

Igea ha asegurado que Mañueco utiliza a Gallardo para "esconderse": "Lo que hace con este triste personaje que le ocupa la vicepresidencia es esconderse, esperar a que pase la tormenta, y seguir en el poder".

Así, el diputado de Ciudadanos ha asegurado que Mañueco "utiliza" a Gallardo "para que las bofetadas se las lleve él": "Él disfruta viendo cómo a usted le atizan todos los días. Es usted un pobre hombre que no merece atención".

"No sé si votaré a favor o no de la reprobación, porque lo que le aseguro, señores del PP, es que ustedes y su presidente no son mejores que este triste personaje que ocupa el puesto de vicepresidente", ha zanjado el exvicepresidente en referencia a la bancada liderada por Mañueco.