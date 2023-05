En Ciudadanos, la decisión de no presentarse a las próximas elecciones generales no ha sentado bien a todos sus integrantes. Edmundo Bal, que hasta ahora era el portavoz adjunto en el Congreso, ha cargado contra la ejecutiva del partido. Les ha llamado "cobardes" y les acusa de pretender "guardarse el dinero que hay en la caja del partido”.

Según Bal, el partido “ha dejado en la estacada a todos los valientes que se han presentado con las siglas de Ciudadanos. Los dirigentes de este partido han decidido guardarse el dinero que hay en la caja para hacerse una campaña después de las elecciones europeas”.

Edmundo Bal acusa a sus compañeros de guardarse el dinero de la caja del partido. ¿Cuánto dinero hay en la caja de Ciudadanos? Esta nueva ejecutiva cogió el partido con 11.000.000 de euros en la cuenta. Sin embargo, desde la dirección no aclaran cuánto se han gastado en la campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales. Fuentes del partido aseguran a laSexta que entre dos y tres millones de euros

Ciudadanos llegó a tener 92 diputados autonómicos y ahora mismo se han quedado a cero. Por el alquiler de la sede de su partido pagan 35.000 euros al mes. 420.000 al año. Está en la calle Alcalá, en Madrid. Es un edificio de cuatro plantas. Quieren buscar algo más pequeño por el centro y en una zona peatonal. Además se gastan otros 480.000 euros anuales para otras sedes en otras ciudades de España.

En la actualidad, Ciudadanos tiene trabajando en su sede central unos 50 trabajadores. En toda España, el partido no especifica una cifra concreta. Sí ha podido confirmar laSexta que suponen unos gastos de 4.000.000 de euros al año para el partido. A día de hoy no les han comunicado si van a continuar o no. Existe mucha incertidumbre.

Lo que es seguro es que Ciudadanos no se presenta a las elecciones generales de julio. Sin embargo, no se disuelven. La idea de Adrián Vázquez, secretario general y eurodiputado, es rearmar la formación para las elecciones europeas. Sin duda un movimiento que interesa a Vázquez de forma personal al ser eurodiputado.

La duda es si lograrán en las europeas obtener representación. En las municipales del domingo 28 de mayo lograron 310.000 votos. En las anteriores elecciones al parlamento europeo necesitaron para el escaño con el doble de votos.