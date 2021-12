Todavía no se conocen la fecha de los próximos comicios generales en España. Sin embargo, recientemente se hizo conocido que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está preparando una plataforma, un "frente amplio", como ella misma describía. Y de ello ha hablado este jueves durante una entrevista concedida al periodista Fernando Berlín en 'La Cafetera'. En esa conversación, Díaz ha hablado, y mucho, de la "transversalidad".

Tanto es así que a laSexta Clave nos ha venido a la cabeza el político español que hizo bandera de esa idea: Íñigo Errejón. Si bien es cierto que ella habla más de sus políticas y Errejón de cómo afrontar unas elecciones, cabe destacar lo que pasa cuando se cruzan sus discursos. "Yo no quiero estar a la izquierda del PSOE, le regalo esa esquinita", ha expresado Díaz, y esto es lo que dijo Errejón: "Retomar la voluntad inequívoca de mayorías, no de convencer solo a los que comparten una etiqueta".

Más ejemplos. "Yo creo que las políticas que despliego son transversales, siempre lo digo. Yo no trabajo, y nunca lo he hecho, desde la izquierda de la izquierda, lo que quiero hacer y me seduce es pensar un país en grande en el que quepamos prácticamente todos y todas. Trabajo para la mayoría social, que es a lo que aspira la gente, y las etiquetas creo que complican la vida", ha pronunciado Díaz durante su entrevista en 'La Cafetera'. Ahora, comparemos esa intervención con las palabras de Errejón.

"Creo claramente en la transversalidad. Creo que no hay nada más radical y transformador que unir a los de abajo. Hay que vertebrar a sectores sociales muy diferentes. No solo quiero unir a la izquierda, sino algo más grande: unir a nuestro pueblo. Hay que construir una mayoría nueva con gente que viene de lugares y posiciones muy distantes. No debemos agrupar a la gente por etiquetas, sino por el tipo de país que quieren". Estas son las palabras del líder de Más País.

Curiosa, cuanto menos, la coincidencia. Pero ¿qué piensa Errejón de todo lo que ha dicho Díaz? En la nueva política, la respuesta está en las redes sociales. El líder de Más País ha puesto un emoticono en Twitter sobre esta coincidencia con Yolanda Díaz a cuenta de la transversalidad: un emoji que se tapa la boca. ¿Qué quiere decir? ¿Que se tapa la boca para no decir lo que piensa? ¿Que menuda le cayó a él cuando lo propuso? Cabe recordar que la transversalidad o no de Podemos fue el asunto que más le separó de Pablo Iglesias.