El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la reforma de pensiones propuesta por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. El plan del Gobierno cuenta con el visto bueno de Bruselas, de los sindicatos y de los socios de la coalición.

Pero a la derecha y a los empresarios no les gusta. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo sostiene que la propuesta de Escrivá es un parche. El líder del Partido Popular lo critica, pero sin que su formación ponga encima de la mesa su planteamiento. En la página web del PP no hay ningún documento con su propuesta para las pensiones. Simplemente porque no existe.

Sin ese documento, la respuesta del plan del partido popular para las pensiones podría estar en alguna declaración de sus dirigentes. Sin embargo, no han explicado un modelo de pensiones alternativo y, sobre todo, concreto. De hecho, el presidente del PP se limitó a decir que "para garantizar las pensiones necesitamos más empleo y crecimiento económico". La misma línea que siguió el vicesecretario de economía del PP, Juan Bravo, quien criticó la reforma de Escrivá diciendo que "existen otras fórmulas mucho más concretas".

Para los populares, el modelo de pensiones de Mariano Rajoy de 2013 es su referente, lo que no deja de ser curioso porque esa reforma desvinculó las pensiones del IPC. Sin embargo, el propio PP ha votado este año a favor de hacer justo lo contrario: subirlas con la alta inflación.

En la línea argumental que mantiene el PP con las pensiones hay todavía una segunda contradicción. Los populares critican que el Gobierno haya aprobado la reforma de las pensiones sin el consenso de la patronal. Llama la atención porque la reforma de Rajoy que hoy defienden tampoco contó con el visto bueno de los empresarios. Realmente no contó con el consenso de nadie porque la sacaron adelante con su mayoría absoluta.

De momento, hay más críticas que propuestas, como ocurre con la CEOE. Sin ir más lejos, su presidente, Antonio Garamendi, se ha molestado cuando laSexta le ha preguntado por su propuesta alternativa a las pensiones. "La responsabilidad de tener una propuesta es del ministro Escrivá. Que no nos culpe a nosotros porque la responsabilidad es suya", ha concluido Garamendi.