"Mejorar la ley para que perjudique lo menos posible". Esto es lo que piensa hacer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, la ley trans madrileña, si vuelve a ganar las elecciones y repite de presidenta.

Después de que Vox activase en la Asamblea de Madrid una iniciativa para votar la derogación de la ley, Ayuso afirmaba estar "en contra de cómo está redactada" y aseguraba estar trabajando sobre ella, mostrándose partidaria de "derogar los aspectos más perniciosos de esta ley".

Eso es lo que piensa la Isabel Díaz Ayuso del 2023, pero no siempre ha sido así. En 2016, Ayuso hacía una defensa de la 'ley contra la lgtbifobia y contra la discriminación de la Comunidad de Madrid', o sea, la ley trans que ahora quiere "mejorar".

Díaz Ayuso no votó a favor, nadie del PP lo hizo, se abstuvieron. Pero no impidió que se convirtiera en su valedora. Cuando una tuitera le preguntó por qué esa ley, ella respondió "Porque hay discriminación, porque hay gente que no puede vivir en plenitud ni en libertad a causa de prejuicios ajenos". Era 2016.

El mismo año en el que desde el Twitter del PP de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso presumía de respaldo a lo LGTBI: "El Partido Popular de Madrid está siendo pionero en iniciativas a favor de los colectivos LGTBI", afirmaban.