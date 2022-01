"Hay riesgo real de un nuevo conflicto armado en Europa". La escalada de tensión por Ucrania está en uno de sus puntos más preocupantes. La reunión de las últimas horas entre los aliados y los rusos no ha desactivado la crisis, y el secretario general de la OTAN ya ha admitido que el riesgo de un gran conflicto, de una guerra, en Europa ya es una posibilidad real. También la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) sostiene que "el riesgo de guerra es más grande ahora que nunca en los últimos 30 años".

Ahora mismo, unos 100.000 soldados rusos se encuentran, según imágenes de satélite, en Soloti, en Rusia, pero cerca de Ucrania. En concreto, es territorio ruso, pero a apenas 40 kilómetros de la frontera que divide ambos países. Se considera que esto podría ser el preludio de una guerra, de una invasión de Rusia a Ucrania, tal y como ha explicado en laSexta Clave la periodista Diana Mata. En las últimas horas ha habido una reunión entre la OTAN y Rusia. Ha sido la primera en dos años, pero las perspectivas son terribles.

Nadie ha salido contento de ese encuentro. De hecho, lo mejor que ha sucedido, según dicen las partes, es que, precisamente, esa reunión se ha producido, pero nada más. Desde la OTAN aseguran que Rusia no es quién para decir al organismo si Ucrania puede o no entrar en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, como cualquier otro país. Asimismo, desde Rusia aseguran que la OTAN no es nadie para decirles dónde pueden o no trasladar sus tropas dentro de su territorio.

Además, consideran inaceptable la expansión de la Alianza hacia el este. Ahora, Rusia amenaza con poner sus misiles en América, en Cuba y Venezuela. El propio Vladimir Putin decía en unas declaraciones recientes que Rusia, al contrario que EEUU, no estaba poniendo misiles cerca de la frontera estadounidense. Poco después, el viceministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, ha señalado que no se descarta un despliegue militar en esos dos países aliados en el continente americano.

Esa amenaza nos traslada a 1962, a la crisis de los misiles de Kennedy y Jrushchov. Lo cierto es que no tenemos que imaginarnos esta situación porque, como decimos, algo parecido ya sucedió a principios de los 60 entre ambos países. Fue una de las mayores crisis de la Guerra Fría, cuando la CIA descubrió con un avión espía que había misiles soviéticos en Cuba. Sin embargo, cuando parecía casi inevitable la guerra nuclear, se produjo un acuerdo y la retirada de las tropas.

Actualmente, quedan un par de semanas para que el invierno de verdad llegue a Europa. Cabe destacar además que el precio del gas está por las nubes, y ese factor es muy relevante para entender este clima pre-bélico en el que estamos. Es tan relevante que, hoy mismo, el alto representante de política exterior de la UE ha vinculado todo esto que se ha explicado al gasoducto Nord Stream 2, que va a unir Rusia con Alemania pasando por el Báltico, sin necesidad por terceros países, como Ucrania.