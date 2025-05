Capítulo a capítulo, el escándalo crece: así sería el presunto libro de Leire Díez, 'Diario de una fontanera'

No es ficción, pero casi

Las reuniones de Leire Díez siguen saliendo a la luz, y cada una parece más surrealista que la anterior. La última, según cuenta 'El Independiente', fue con Gonzalo Boye, el abogado de Carles Puigdemont. ¿El objetivo? Conseguir información sobre la famosa 'Operación Cataluña' y, de paso, suavizar las relaciones entre Junts y el PSOE. Ella lo niega y tiene una explicación: todo es para un libro.

Sí, un libro. Pero no uno cualquiera. Se llamaría 'Diario de una fontanera', y no es una novela de ficción al uso. La idea era contar el fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos. Un tema complejo, técnico… y, seamos sinceros, poco comercial. Pero al parecer eso solo es la punta del iceberg.

Un libro con capítulos judiciales, políticos… y eróticos

La historia real empieza con una reunión que suena más a escena de thriller: un empresario experto en fraude, su abogado, y otro empresario que además de estar procesado también hace de informante en la investigación. Todo eso, en un despacho cerrado y sin móviles. De ahí arranca la trama de lo que se perfila como el núcleo del libro: la Guardia Civil, y más concretamente la UCO.

Pero el enfoque no es sobre cómo la UCO persigue a los malos, sino al revés: el libro va de cómo dentro de la UCO también habría "malos". Según se ha filtrado, Leire Díez habría centrado su investigación en un teniente coronel, y habría buscado información con la ayuda de un comandante que también está siendo investigado. A cambio, según algunas versiones, se habría llegado a ofrecerle protección judicial. Es decir, tú me das información, yo te consigo ayuda legal. Todo muy de fontanera del Estado profundo.

La Fiscalía también tiene capítulo (o varios)

El siguiente capítulo del libro es la Fiscalía. Aquí la cosa no mejora. Leire Díez afirma tener acceso directo a algunos fiscales clave, pero no se conformó con eso. Según varias fuentes, investigó al fiscal anticorrupción y a otro fiscal, con quien supuestamente planeaba incluir un capítulo con contenido erótico. Porque claro, si ya estás escribiendo sobre cloacas, corrupción, chantajes y política… ¿Por qué no meter algo de sexo?

El resultado es un proyecto que mezcla espionaje, manipulación, filtraciones, chantajes, tramas políticas y escenas íntimas, todo contado desde dentro. Porque Díez no es una periodista cualquiera: es una especie de operadora que mueve hilos, consigue reuniones y pacta favores a cambio de información. Todo muy realista y con la intención de que vea la luz después del verano.

¿Autobiografía, novela o confesión?

Lo que no queda claro es qué tipo de libro es. ¿Una novela basada en hechos reales? ¿Una crónica encubierta? ¿Una autobiografía camuflada? Lo que sí parece evidente es que, si todo esto llega a publicarse, el libro podría levantar más de una ampolla en los despachos de jueces, fiscales y políticos.

Por ahora, Leire Díez se mantiene firme: dice que no hay nada raro, que todo es por y para el libro. Pero a cada nueva reunión revelada, la historia huele menos a literatura… y más a política de alto voltaje. O fontanería de Estado.