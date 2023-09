Canarias ha estado al borde del desabastecimiento de patatas. Ha llegado a limitar su compra a dos o tres kilogramos por persona. Las papas, como se llaman en las islas, son uno de los productos más típicos de allí, pero actualmente, se pagan a 2,20 euros, cinco veces más caras que hace dos años. Y todo por culpa del Leptinotarsa decemlineata. O lo que es lo mismo: el escarabajo de la patata.

Este escarabajo es el causante de la subida del precio de las patatas. La producción de este tubérculo en las islas da para el 60% y el 70% del consumo. El resto viene de otro países, en su mayoría, cerca del 90%, de un solo país: el Reino Unido. Y justamente, cuando estaban embarcando miles y miles de patatas que tenían que llegar a Canarias por estas fechas, descubrieron, que en un condado del Reino Unido, Kent, descubren al escarabajo de la patata. Y en cuanto se da la alerta se prohíbe cualquier exportación a las islas canarias. Lo que ha provocado que las Canarias se quedaran sin patata.

Además, a este problema hay que sumarle la sequía y el calor que ha hecho en Canarias durante estos meses de verano, que ha reducido la producción canaria. Y el miedo al desabastecimiento hace que suban los precios y se limitaran su compra. ¿Por qué no se han llevado patatas de otros lugares de España? El resto de nuestro país no puede enviar patatas a Canarias. Ni el resto de Europa. Lo tienen prohibido. Prácticamente, quien puede enviar patatas a las islas canarias son Marruecos, Egipto, Reino Unido. Países libres, que no tengan con carácter permanente, al escarabajo de la patata. Canarias no ha tenido nunca a ese escarabajo. Por lo que si llegara, podría causar destrozos porque no tiene depredador natural y por el clima se reproduciría rápido. Y no solo podría causar daño en las patatas, también en otras especies vegetales únicas de las islas.

Pero por suerte, todo hace indicar que todo va a volver a su normalidad. El Reino Unido dice que ha matado al bicho. Y España ha aceptado que vuelvan a enviar patatas, salvo de la zona donde se detectó. Además, aumentarán los controles para supervisar que no hay escarabajos en los envíos. Habrá patatas y habrá semillas para sembrar patatas.