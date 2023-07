Extremadura ya tiene nueva consejera de Gestión Forestal y Mundo Rural: María del Camino Limia. Quizá no te suene el nombre pero la recuerdes por el vídeo que grabó respondiendo al ministro Garzón en plena polémica por las macrogranjas.

Camino Limia es zamorana, residente en Don Benito, y de profesión abogada, ganadera e influencer. Tiene junto a su marido un canal de Youtube en el que muestran su actividad diaria con las ovejas y que aprovechan para reflexionar. Por ejemplo, sobre la clonación de mamuts y el cambio climático: "Dicen que muy pronto los científicos van a ser capaces de clonar un mamut. Hay que ser cabrones, ¿no? Porque a este animal que no superó un cambio climático lo traen a otro cambio climático, o eso es lo que nos hacen ver los científicos y todas estas políticas que se están aprovechando de lo que llaman ellos cambio climático".

Parece que la consejera de Gestión Forestal y Mundo Rural de Extremadura no se cree el cambio climático. Camino Limia tiene en propiedad 6.000 ovejas merinas y también perros de trabajo. Por eso no le gusta nada la Ley de Bienestar Animal: "Nosotros no somos maltratadores ni nos pueden castigar diciendo que no queremos a nuestros perros porque no son nuestra familia".

Es ganadera y habla de animales, pero también aprovecha para hablar de más cosas. En el vídeo sobre la Ley del Bienestar Animal, aprovecha para meter una cuña muy típica de Vox: el adoctrinamiento LGTBI. "Los niños de tres, cuatro o cinco que sus padres, con todo el respeto del mundo, los llevan a las manifestaciones de Orgullo Gay y los condicionan", manifestado que "eso es lo que están haciendo con los perros de las ciudades", dice.

No es la única barbaridad que la consejera de María Guardiola, suelta en su canal de Youtube. Ella también ha compartido el bulo de la demolición de presas que tan extendido está en su partido. Y también tiene una sospecha: que Bill Gates está detrás de un plan para que se deje de consumir carne.