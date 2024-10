'Abracadabra' de Alaska, ¿te suena? Para quienes vivieron la época de la EGB o fueron padres de aquellos que la cursaron, la sintonía de 'La Bola de Cristal' evoca recuerdos nostálgicos de un programa que, con el beneplácito de 'Barrio Sésamo', se convirtió en un hito en la televisión española y en un símbolo de una generación. Hoy, a 40 años de su estreno, su legado perdura, aunque su historia está marcada por controversias y censura.

Lanzado en 1984, 'La Bola de Cristal' fue aclamado por su calidad y creatividad. Sin embargo, la aventura televisiva tuvo un abrupto final debido a la censura impuesta por la dirección de TVE. Según Lolo Rico, la creadora del programa, en sus memorias se señala que "la bola desapareció por censura en Televisión Española". Este hecho revela el conflicto entre la libertad creativa y las restricciones impuestas por los mandos de la televisión.

El programa se caracterizaba por su mezcla de música, teatro y secciones variadas, siendo los electroduendes, unos muñecos que fomentaban ideas de crítica social y política, los protagonistas. Sin embargo, el contenido del programa, que abordaba temas como el marxismo, la crítica a la OTAN y la política de figuras como Margaret Thatcher y Ronald Reagan, empezó a ser objeto de atención negativa a partir de 1986. "Recibíamos 'notas internas' de la dirección, regañando por nuestro contenido, siempre posteriores a la emisión", recuerda uno de los guionistas. A pesar de las advertencias, el equipo mantuvo su libertad creativa, incluso cuando el programa abordó temas delicados como la corrupción del gobierno de Felipe González.

El clímax de la censura llegó cuando el programa presentó un sketch que criticaba la enseñanza privada en favor de la educación pública. La dirección ordenó que se retirara, lo que llevó a Lolo Rico a presentar su dimisión. Aunque el programa continuó hasta final de temporada, la esencia de 'La Bola de Cristal' perdura en la memoria colectiva. Frases icónicas como "solo no puedes, con amigos, sí" o "si no quieres ser como ellos, lee" resuenan en el recuerdo de quienes crecieron con el programa.