La Comunidad de Madrid ha conseguido su propósito: que el Gobierno central avale el cierre perimetral en determinados días, durante el puente de Todos los Santos, y no teniendo que hacerlo durante una semana, como establece el estado de alarma.

"Isabel Díaz Ayuso tiene que ser única, llevar la contraria e ir por libre. Parece que lo que más le importa a la presidenta de la Comunidad de Madrid es su pulso con la Moncloa y esta vez ha ganado", ha explicado Rodrigo Blázquez en laSexta Clave.

El presentador cree que con esta decisión, el Gobierno "ha cedido y le ha permitido hacer un cierre a la carta". Pero la medida no deja de ser un tanto sorprendente, especialmente después de la reflexión que ha hecho Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, esta misma tarde.

Dice el también portavoz de Sanidad que, a su juicio, "no es suficiente hacer confinamientos cortos". En esta situación "se debe dar pasos grandes, no pasos tímidos porque no va a haber un gran impacto con las medidas que se proponen", ha explicado el experto.

Pero Isabel Díaz Ayuso sigue empeñada en defender su estrategia y ha reiterado en varias ocasiones que "no está probado" que cerrar perimetralmente funcione y mejore los datos de incidencia del coronavirus. Lo cierto es que tampoco existen informes de lo contrario, como explica el José María Rivero, quien ha recordado en el programa que nos enfrentamos a una virus nuevo y desconocido.

Entonces, ¿para qué sirven los cierres perimetrales? La principal función de los confinamientos perimetrales es salvar a quienes no están dentro de ese territorio. Cuando cerramos un lugar es porque hay una alta incidencia del virus, existe el riesgo de que esa gente salga y con ellos el virus.

Cuando se hace un confinamiento, entonces, es como un acto solidario: creas una especie de muralla para que el virus no salga. De hecho, José María Rivero explica que, en estos momentos, a Madrid le convendría cerrarse porque el resto de comunidades vecinas tienen una peor situación.