¿Cómo han vivido los ucranianos residentes en España la intervención de su presidente, Volodímir Zelenski, en el Congreso de los Diputados? Es la pregunta que Rodrigo Blázquez, presentador de laSexta Clave, ha lanzado a la periodista Anna Korbut, que ha reconocido sentirse "alegre" de que el líder ucraniano "tenga atención aquí" y que, tanto "a nivel de Gobierno como de población", se haya mostrado "tanto apoyo a Ucrania": "A sus políticos, pero también a su población, a los refugiados; a nuestra lucha por la libertad".

La reflexión de Korbut sobre su presidente es especialmente interesante dado que, como otros muchos ucranianos, conocía quién era Zelenski antes de acceder a la política y cómo ha evolucionado en su carrera hasta ser presidente y enfrentar una guerra con Rusia. "Además de ser cómico era una empresario de éxito. Hacía películas y shows, y tanto él como sus productos mediáticos eran muy populares". En este sentido, ha reconocido que el actual líder ucraniano supo adaptarse bien al entorno político, donde triunfó.

"Cuando llegó a la política, tuvo carisma. Se mostró como una cara nueva y tuvo algunos mensajes para responder a las frustraciones de la población", ha planteado Korbut, que ha matizado que para la población ucraniana es "habitual querer cambios y lograrlos": "Por eso hemos tenido algunas revoluciones más grandes, protestas más pequeñas, cambios de políticos, de gobierno...". Pero ¿qué piensan tanto esta periodista como el resto de ucranianos sobre el cambio que ha dado Zelenski al enfrentar una crisis como esta, casi sin precedentes?

"Yo no quería pensar que esto podría pasar, pero llevamos en guerra desde 2014. No sé si me hubiera podido imaginar a Zelenski con una imagen como la de ahora, pero creo que tiene valor", ha argumentado Korbut, que ha admitido que el presidente ucraniano se encuentra en "posiciones claves" gracias a la actitud del pueblo: "La gente ucraniana se ha mostrado muy valerosa, con mucha resistencia, energía y solidaridad, y eso hace crecer al presidente para hacer lo que hace, para transmitir esa imagen de resistencia, de confianza al resto del mundo".

Una posición que sin embargo no alivia la masacre que está viviendo el pueblo ucraniano. Korbut, como otros tantos civiles del país residiendo actualmente en España, cuenta con amigos que se encuentran todavía en territorio de guerra: "Tengo amigos que están en unidades de defensa territorial, en unidades de médicos y periodistas que me dicen que es un horror. Pueblos como Bucha siempre fueron muy tranquilos, de vida familiar, con niños, cerca de la naturaleza... y lo que vemos es horroroso. Porque los soldados rusos, además de matar a la gente, están robando casas".