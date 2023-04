Los curanderos que prometen curar las enfermedades más terribles llenan pabellones en España. Y lo hacen de la mano de la evangelista con la que el PP compartió mitin. En Fuenlabrada, Madrid, ha estado la compañera Carla Acuña en un acto este viernes de estos curanderos para desvelar cómo funcionan.

Detrás de este gran acto de sanaciones milagrosas está Yadira Maestre. ¿Se acuerdan? Fue la telonera del presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En dos imágenes que aparecen en el video que ilustra la noticia, Yadira Maestre en una está en el acto del PP de marzo, unas imágenes que por cierto desaparecieron de la web del partido. Y en la otra, está un macroevento de sanaciones gracias a la fe en Dios.

En ese macroevento en el que la telonera de Feijóo ejerce de anfitriona ha estado nuestra compañera Carla Acuña, ¿Cómo les hacen creer a esos cientos de personas que pueden curar sus enfermedades? "He hablado con una mujer llamada Alejandra. Ha venido a Madrid desde Canarias para participar en este macroevento de curanderos. Me ha contado que la presencia a la que invocan estos pastores es suficiente para curar todas las enfermedades de los que están presentes. Me insistía que pensara en atraer aquellos que más necesitara en la vida y que las altas vibraciones me iban a ayudar a conseguirlo", ha contado Acuña.

¿Qué enfermedades presumen de curar? Todas. De un cáncer a una miopía; gente que llevaba años sin poder andar a una pulmonía; sordera... incluso le han contado que curó a un niño al que unos ladrones le rajaron el cuello. En las imágenes, se aprecia perfectamente cómo los enfermos a los que supuestamente llevan unos carteles impresos con sus dolencias.

¿Están enfermos realmente? "Lo que más me ha sorprendido es que había gente con bata blanca. Parecían médicos", señala Acuña. Están ahí para constatar que de verdad están enfermos. Son como los notarios del evento. Maximiliano, un joven nigeriano que estudia en la escuela de diplomacia aquí en Madrid, le ha contado a Acuña que el pastor no descarta a los médicos que no niegan su importancia. Pero que obviamente la combinación definitiva es tener a médicos y a Dios de la mano.

Yadira: "quita de la homosexualidad" y la llaman "mamá"

Aseguran que curan hasta la homosexualidad... "Eso me ha contado uno de los ujieres. Aseguraba que estos pastores, en concreto Yadira Maestre, le había quitado de la homosexualidad y de su adicción a las drogas como si ambas fueran dolencias y como si ambas tuvieran el mismo tratamiento", contesta Acuña. ¿Cuál es el papel de Yadira en el macroevento? "Es la anfitriona. Su gente está en la organización del acto: sientan a los asistentes... Llaman "mamá" a Yadira y es su diosa".

El acto es espectacular. ¿Cómo se financian? Acuña dice que la "entrada es gratuita", pero hay una especie de invitados VIP que sí pagan por asistir a estos eventos. "Por ejemplo, un joven que se llamaba Luigi, un joven de Ghana me ha contado que él pagó 2.000 euros por acudir a un acto como este.