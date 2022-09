Desde que Vladimir Putin anunció la movilización parcial de unos 300.000 rusos, son miles los ciudadanos que están huyendo del país. Algunos de ellos están logrando llegar a Europa, y laSexta Clave se ha propuesto indagar en qué procedimientos se van a seguir con los ciudadanos rusos que logren escapar y entrar en las fronteras de la Unión Europea.

Lo cierto es que es una decisión que está en manos de cada país. Si estos desertores piden algún tipo de protección internacional, es el país el que decide si le concede esta o no, según sus criterios. Y en ese contexto hay países más generosos y otros menos. Por ejemplo, España concede aproximadamente el 10% de las peticiones de asilo, mientras que Alemania concede un 33%.

Lo que algunos países plantean ahora en Europa es que se debería de actuar con una mayor sensibilidad con los desertores, pero no todos los países están de acuerdo. De un lado está Alemania, donde sus ministros de Interior y de Justicia creen que hay que conceder asilo y dar la bienvenida a todos aquellos que salgan de Rusia, porque consideran que el huir del reclutamiento es una muestra de disidencia y hay que apoyarlos.

En cambio, los países limítrofes con Rusia y han sufrido el imperialismo ruso son los más reticentes: Polonia, Estonia, Letonia y Lituania y Finlandia. Para estos países, el huir de Rusia para evitar ser reclutado no es disidencia, puesto que no huyeron cuando se inició a la guerra y no les molestó la muerte de los ucranianos. Además alegan que siempre se puede infiltrar algún agente del KGB.

Pero al final, muchos de esos rusos que van a llegar a Europa precisamente pasan primero por esos países limítrofes, y según la norma europea es en el primer país al que llegan donde deberán pedir el asilo. Y allí, lo van a tener más complicado.

A esto se suma que Europa tiene muchas trabas para que lleguen ciudadanos rusos y, por lo general, no son bien vistos en la opinión pública. Esto está provocando que muchos estén marchando a Turquía, Armenia, Azerbaiyán, Uzbekistán, Kirguistán y Kazajistán, donde tienen más fácil acceder.

También Israel es otro de los destinos de los rusos, pues con la Ley de Retorno si son judíos o descienden de judíos tienen plenos derechos.