Es el trabajo discográfico que más satisfacciones le ha dado, pero también el que ha generado más polémica. La portada del disco 'Puta', en el que Zahara se muestra con una corona e intenta "representar la presión con la que las mujeres tenemos que vivir para ser perfectas y ser madres, y como además tenemos que lidiar con los insultos y la cosificación" llegó incluso a ser censurada por Vox. "Se sacó completamente de contexto", declara la cantante en La Roca.

"Entendía que podía haber cierta polémica, pero precisamente por eso yo expliqué muy bien desde el principio de lo que estaba hablando", reconoce la artista. "Pero yo lo que intento es parecer una miss, aunque es verdad que hay una denuncia de cómo la religión católica me afectó en mi vida, de cómo se entendieron los textos y se me aplicaron, y la culpa cristiana que se me generó", explica.

Zahara recalca que ella no intentó llamar "puta" a la Virgen en ningún momento y considera injusto que algo que intentó hacer tan concreto, al final se utilice "para hablar de lo que alguien quiere".