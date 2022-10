¿Qué se te pasa por la cabeza cuando artistas o amigos del alma como Serrat deciden poner fin a sus carreras? Es la pregunta que la periodista y presentadora de La Roca, Nuria Roca, ha realizado al cantante Víctor Manuel, una de las entrevistas destacadas en la tarde de este domingo. En su intervención, el intérprete ha reconocido que le da mucha pena: "En el caso de Serrat, porque me parece que está en un momento fantástico todavía".

"Me parece que podría seguir hasta que el público dejase de ir. Digo medio en serio, medio en broma, que se arrepentirá, pero aunque se arrepienta no te lo dirá ni a ti ni a mí", ha concluido Víctor Manuel en clave de humor, quien pasando a hablar de su situación actual ha reconocido que aún sigue poniéndose nervioso en los escenarios: "Sí, con la orquesta más porque es una cosa que no hago habitualmente".

No obstante, ha reconocido que a lo largo de su carrera sus dotes para con el canto han ido evolucionando de forma positiva. "Ahora canto mejor que antes, aunque está mal que lo diga. Me siento más seguro, ataco las cosas mejor. Es increíble porque se supone que debería ser al contrario, que debería ir hacia abajo, pero no", ha celebrado el conocido cantante junto a Nuria Roca.