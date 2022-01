Toni Nadal, tío de Rafa Nadal, ha estado en 'La Roca' después de que el de Manacor se alzase con el Open de Australia 2022 y se convirtiese en el tenista con más Grand Slam en la historia de dicho deporte. "Lo he vivido con emoción", empezó diciendo a Nuria Roca.

"Sabía de la dificultad y de lo que se estaba jugando Rafa. Era un paso decisivo para su historia y para la historia del tenis. Hemos tenido, al final, ese pelín de suerte que se necesita para ganar", afirmó.

Y es que no fue fácil, porque Medvedev, su rival en Australia, se puso 2-0 arriba y Nadal tuvo que remar a contracorriente: "Cuando todo parecía estar peor había unas previsiones de apuestas que le daban un 4% de opciones de victoria".

"Pero mantuvo esa fe en la victoria. No es tanto de tenis lo que le ha hecho ganar, es más de voluntad. Estuvo inquebrantable", reconoce Toni.

También admite que la cosa pintaba fea al comienzo del partido: "Ha salido nervioso en el primer set. Supongo que fruto de saber lo que estaba en juego. No funcionaba nada".

Pero terminó funcionando: "He hablado con Rafa tras el partido. Me ha hecho una videoconferencia y estaba muy cansado, y satisfecho. No hay palabras para describir esto. Cuando uno se dedica al deporte lucha por lograr gestas como esta. Es algo que trasciende al deporte".

Y por poco no puede ni tan siquiera ir a Australia: "Tres días antes de salir no sabía ni si iba a poder ir. Y unos meses antes no sabía ni si su carrera había terminado. Ahora ha hecho un poco más de historia".