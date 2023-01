"Os voy a poner el vídeo de una señora que en una situación muy comprometida está con una actitud muy fría", ha advertido Juan del Val, que no ha dudado en mostrar en La Roca el espeluznante vídeo del momento en el que una señora limpia los cristales de su casa por fuera.

En el vídeo se puede ver a la mujer, en mayas cortas y tirantes, en el filo de su ventana, a decenas de metros de altura sin inmutarse: "No lleva ni un arnés, ni nada. Es una señora que está limpiando. Me parece facinante su tranquilidad porque yo creo que si mantienes la tranquilidad no te caes", expone del Val. Puedes verlo en el vídeo principal de esta noticia.