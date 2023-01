El Diógenes digital está a la orden día. Sí, puede que tú también lo sufras y aún no seas consciente de ello. En La Roca hicimos hecho la prueba: ¿cuántas fotografías tienes guardadas en tu móvil?

Se trata de un trastorno que nos impide deshacernos de fotografías, archivos y aplicaciones almacenadas en los móviles u ordenadores a pesar de que no tenemos ningún apego emocional hacia ellos. Según ha indicado Sara Ramos en La Roca, "un 70% de los adultos no recuerda haber borrado en un tiempo cercano nada de su móvil, y a 9 de cada 10 les costaba recordar lo que quería conservar y lo que no".