Sara Ramos ha destacado que en el programa han estado metiéndose con ella constantemente por sus dotes de conducción. "Llevamos toda la temporada diciendo que conduzco mal", ha señalado.

Por este motivo ha querido sorprender a sus compañeros mostrando un vídeo con el que no ha dudado en bromear diciendo que ella era la protagonista.

En las imágenes se puede ver cómo el conductor de un vehículo está esperando en una rotonda hasta encontrar el momento exacto en el que poder meterse. "No me atrevo a salir, no entiendo bien el funcionamiento", ha bromeado la colaboradora.

Tras estar un rato pensando cuándo salir, se puede ver cómo el coche acaba circulando en sentido contrario. "En mi cabeza no cabía esa opción", ha reconocido Nuria Roca, mientras Sara Ramos seguía bromeando haciendo ver que era ella.