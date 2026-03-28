Santiago Segura explica a Nuria Roca las "cosas en común" que tienen: "Llevo siete años viendo en calzoncillos a Juan del Val"

El cómico ha bromeado que ha coincidido en camerinos con el escritor primero en una edición de 'El Desafío' y ahora en la grabación de 'Torrente Presidente'.

'Torrente Presidente' está siendo todo un éxito en el cine. La película ha recaudado ya 19 millones de euros en taquilla, lo que sumado al resto de la saga, ya le hace haber recaudado más en España que todas las películas de Vin Diesel de 'Fast and Furious'.

Ahora bien, Santiago Segura ha explicado en La Roca que él estaba preparado tanto por si la película iba bien o si no acababa funcionando.

En cambio, Juan del Val ha recordado que todos a su alrededor ya le estaban diciendo que el largometraje iba a ir muy bien en cartelera: "Todas las películas que hace son un éxito de taquilla. Todo el mundo desde fuera le dice 'lo vas a petar'. Él em contaba algunas cosas del guion desde el año pasado porque compartimos camerino en El Desafío...".

"Eso es importante. Llevo siete años viendo en calzoncillos a Juan del Val. Tenemos muchas cosas en común tú y yo (a Nuria Roca)", le ha interrumpido el cómico con la broma.

"Lo cierto es que cada vez que se iba aproximando más el estreno, Santiago estaba muy nervioso. Estaba cagado y todo el mundo le decía la frase 'es que lo vas a petar'", ha retomado su argumento el escritor.

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