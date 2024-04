La criogenización está comenzando a ser una decisión de muchas personas después de la muerte para congelar sus cuerpos con la esperanza de ser reanimados en el futuro. Una decisión que ya han tomado hasta cinco personas en España y en otros países, como Estados Unidos, es más habitual.

No obstante, el experto en ciencia Ricardo Moure no ve con buenos ojos la criogenización: "Cualquier procedimiento médico por el que te cobren que no esté basado en la ciencia es un fraude. En este caso no es ni ciencia ficción, es religión. Están prometiendo la vida eterna mediante una fe absoluta en el futuro".