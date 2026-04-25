Ricardo Moure alerta sobre el empeoramiento de la alergia al polen: "La contaminación hace que se quede más tiempo en el aire"

El biólogo ha señalado que "está creciendo mucho la alergia a las gramíneas "y a ellas "cuanto más CO2 hay en la atmósfera, les sirve un poco de fertilizante y crecen más". Además, ha afirmado que "se estima que para 2050 la mitad de la población tendrá alergia al polen".

Ricardo Moure ha afirmado en La Roca que el empeoramiento de las alergias viene por el cambio climático. "Con el aumento de temperaturas, cambia cuánto polen hay, cuándo y dónde", ha subrayado, tras lo que ha señalado que "de media, la temporada de alergias de polen se está alargando desde principios de siglo entre una semana y dos semanas". "Por ejemplo, el polen del ciprés, que suele ser el primero en aparecer de los que da alergia, antes solía aparecer entre finales de febrero o principios de marzo y ahora ya sale desde mediados de enero".

Así, el biólogo ha destacado que "las alergias son más largas y más intensas", ya que "también estas primaveras que tenemos ahora en las que ahora hace tanto calor y luego llueve y hay tormenta, las plantas chupan el agua y al día siguiente se vuelven locas del coño con el solazo y se ponen a soltar polen".

Además, el experto ha indicado que en lo referente al "dónde", "muchas plantas están yéndose más hacia el norte por la temperatura o están llegando más arriba a mayor altura, por lo que gente que antes no tenía alergia, de repente la planta que le da alergia llega a su pueblo o a su ciudad". "Es una faena y se estima que para 2050 la mitad de la población tendrá alergia al polen", ha advertido.

Así, Moure ha explicado que "el polen son las células sexuales de las plantas de las flores macho". "Las que polinizan por el viento sueltan un montón de polen para que de lo que suelten algo llegue a su destino, y encima son partículas súper pequeñas para que vuelen, por lo que todo el aire está lleno de corridas de plantas", ha expresado.

En este sentido, el científico ha apuntado que "como son partículas pequeñas y son células sexuales, están muy activas, están llenas de enzimas y eso llega a los pulmones, a la garganta y nuestro sistema inmune se vuelve loco".

En este punto, Ricardo Moure ha alertado de que "está creciendo mucho la alergia a las gramíneas porque son el polen que más da alergia en toda Europa y con cuanto más CO2 en la atmósfera, a ellas les sirve un poco de fertilizante y crecen más". "Así, la alergia a las gramíneas está creciendo una barbaridad, a lo que luego hay que añadir que la contaminación en las ciudades hace que el polen se quede más tiempo en el aire y que encima tu sistema inmune se ponga peor", ha explicado, a lo que ha agregado que también "la atmósfera está más porque hay más tormentas fuertes también que intensifican la alergia".

Juan del Val; me estoy agobiando un poco.

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