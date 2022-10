Llega al Congreso una ley que endurece las penas contra los proxenetas y multará a los consumidores. Para analizarlo, Piikara, una prostituta que pertenece al sindicato 'Otras', en el que están representadas cerca de 600 trabajadoras del sexo, visita el plató de La Roca. "Estoy en contra del proxenetismo coactivo, es decir, que mediante engaño, amenaza o lo que sea te obliguen a prostituirte", destaca Piikara, que afirma que "el problema es cuando metes el proxenetismo no activo", de esta forma, señala que "cualquier persona es proxeneta".

"La realidad es que estás criminalizando todo el entorno y la estás persiguiendo", destaca Piikara, pero Sara Ramos le contesta tajante: "No es eso. El proxeneta es el que comercia con una mujer, no tu padre porque le regales una corbata". Por su parte, Nativel Preciado pregunta a la joven por qué es prostituta "si se expresa bien y tiene capacidad de defensa".

"Porque me da la gana", responde rotunda Piikara, que afirma que "el trabajo es precario": "Estoy hasta el higo de tener tres trabajos a la vez. Me he levantado a las 6 de la mañana y he llegado a mi casa a las 11 de la noche y he librado 1 día cada 14. Hay un estado capitalista que me dice que tengo unas necesidades y que me explota. El sistema capitalista es el proxeneta". Puedes ver el debate en el vídeo de arriba.