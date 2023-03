La sección 'El club de los ofendidos por Juan del Val' se ha convertido en un clásico en La Roca. Este domingo el escritor se ha tenido que "enfrentar" a Raúl Díaz, quien ha intervenido como representante de los vendedores de frutos secos.

Hace unos días Juan del Val ofendió seriamente al sector tras afirmar que los anacardos son "una mierda". Tras escuchar las alegaciones de Raúl, a las que se ha sumado la presentadora, Del Val ha terminado la intervención haciéndole un reproche a ésta y acusándola de mentir, como puedes comprobar en el vídeo superior.

"Me parece lamentable lo de Nuria: no se ha comido un anacardo en su vida, no le gustan los anacardos y no compra anacardos", ha afirmado.