Juan del Val ha recibido la Paloma de Plata que concede la asociación Escuela la asociación Escuela Cultura de la Paz por su labora como "ejemplo de la juventud". En su discurso, el escritor dijo lo siguiente: "Venís de barrios que no son los mejores en cuanto a oportunidades y yo soy y no he dejado de ser un chico de barrio al que le ha ido bien".

No solo eso, sino que recordó a todos los presentes que "el mundo es un lugar maravilloso. También se acordó de su madre diciendo que "es la personas más generosa del mundo". Tras eso Nuria Roca comentó el discurso: "¡A ver! Evidentemente a tu madre se lo tienes que agradecer, pero y a mí".

Juan del Val ha tratado de arreglar el error explicando que estaba en un premio solidario y que le dieron otro, el cual tampoco se lo dedicó a Nuria Roca, sino que se acordó durante el discurso de su padre. "No me mires así", ha concluido del Val ante la mirada de Roca.