Juan del Val está más que encantado con su papel de presentador ahora que Nuria Roca no está en plató y así lo demuestra en más de una ocasión. Un ejemplo de ello son sus comentarios cuando no acaba de convencerle uno de los vídeos virales que lleva Nacho García a La Roca.

"Es que me encanta este papel, puedo hacer lo que me dé la gana. Yo creo que este vídeo no tiene nivel", espeta a su compañero, que está ilusionado mostrando las imágenes de un perro que se baña feliz en un túnel de lavado.

Antes de esta intervención de Juan del Val, los colaboradores del programa son testigos de un momento muy ardiente, en el que un chico se toma una queimada y acaba envuelto en llamas. "Como presentador, puedo decir huevos, ¿no?", dice el susodicho en una muestra más de lo que le apasiona este trabajo. Él mismo es quien da paso al siguiente clip, en el que se muestra a un joven que se queda atrapado sobre una palmera.