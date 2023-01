Hay personas que desean tener un hijo pero que no pueden cumplir su sueño debido a que no podrían criarlo solas y no cuentan con una pareja con la que poder compartir la crianza del pequeño. Un problema al que se intenta poner fin con la coparentalidad.

En este último tiempo se están poniendo de moda páginas webs y agencias dedicadas a poner en contacto a dos personas para que puedan convertirse en padres sin necesidad de ser pareja.

Carmen Balaguer, fundadora de 'Copaternidad en Barcelona', explica en La Roca cómo funciona su agencia. "Trabajamos uniendo a las personas", confiesa. Carmen Balaguer aclara que lo que hacen es poner en contacto a dos personas que desean convertirse en padres para que se conozcan y logren tener un vínculo. "Están un buen tiempo (seis meses o un año) hasta que se sienten preparadas de verdad y ya intentan el embarazo", aclara.

La fundadora de 'Copaternidad en Barcelona' indica en el programa cómo hacen el filtro en la página web y qué sucede antes de que esas personas, que hasta ese momento no se conocían, deciden tener un hijo en común para compartir su crianza.