"¿Qué va a hacer Pedro Sánchez?", pregunta Nuria Roca a los colaboradores de La Roca, a lo que Tania Sánchez responde: "Yo creo que se va, me parecería sorprendente que después de este escenario, en el que no alcanzo a imaginar qué pones encima de la mesa con el suficiente peso como para cambiar la situación, no lo hiciera".

"Para mí esa es la clave de esto", dice, ya que "hay una situación muy degenerada de la política en el país y, desde luego, habrá mucha gente que culpabiliza a Pedro Sánchez de la polarización; pero yo creo que están bastante repartidas las responsabilidades". Es por eso que ella apuesta por "un pacto" porque si no, "no vamos a salir de esto".

Por su parte, ve al PP que, "en vez de buscar un acuerdo, mantienen una posición en la que cuestionan la legitimidad del Gobierno". Tania Sánchez defiende que esto se debe a que los populares "llevan demasiado tiempo que no reconocen la alternancia como una posibilidad, porque la alternancia no solo significa asumir que pierdes, sino que también tiene un papel institucional con unas normas y premisas básicas".