La pregunta de Pilar Vidal tras ver una encuesta que explica por qué algunos españoles no tienen sexo: "¿Y los que no encuentran qué?"

Según el sondeo, de los españoles que no han practicado sexo en el último año, muchos argumentan que es por falta de interés, viudedad o enfermedad de un miembro de la pareja.

El 75% de los españoles afirma haber tenido relaciones sexuales en el último año, según una encuesta realizada este mes por el CIS. En cambio, un 24% reconoce que no lo ha practicado en los últimos 365 días. De los que afirman no haber tenido sexo en el último año, el 16% es por falta de interés, el 13% por viudedad y el 11% por enfermedad.

Por otro lado, el 73,5% dice que es necesario tener un vínculo amoroso para tener sexo frente al 23% que lo descarta. Unos datos a los que han reaccionado en La Roca.

"A mí no me han preguntado", ha afirmado Pilar Vidal. "La conclusión es que un país muy conservador", apunta Berni Barrachina.

Ahora bien, Pilar Vidal tiene claro cuál es el dato que más le chirría, el de los motivos por el que no se han mantenido relaciones sexuales en el último año: "Yo no me creo los resultados. ¿Y los que no encuentran qué?"

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