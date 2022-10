"Una pregunta que te hago, yo siempre relacionado con Nuria Roca y los zapatos. ¿Tú cuántos zapatos tienes en tu vestidor sin estrenar?", le ha preguntado sin pelos en la lengua Juan del Val a Hiba Abouk, a lo que la actriz ha respondido que "poquísimos". "Yo creo que dos o tres pares", ha indicado, tras lo que el escritor ha lanzado un dardo a la presentadora del programa: "A ver si aprendemos, yo lo de los idiomas y tú lo de los zapatos".

Por su parte, Roca se ha defendido diciendo que se trataba de una pregunta "trampa". "Yo tengo algunos zapatos sin estrenar porque me los compro a veces pequeños por si me merma el pie, porque a lo mejor ya se ha agotado mi talla, pero yo me empeño en ponérmelos", se ha defendido la presentadora.