Maluma protagoniza un polémico episodio tras el concierto en la ciudad estadounidense de Nueva Orleans. El cantante saluda a sus fans uno a uno hasta que se encuentra con uno que le da la mano y este le propina un manotazo.

Marta Critikian explica que aún no se sabe qué pudo ocurrir para que el artista reaccionara así, aunque señala que "no es la primera vez" que el colombiano "pierde los nervios" frente a algún fan. "Hoy en día, que sabes que lo están grabando todo, si no te ves en un momento de apuro, no haces eso", comenta Nuria Roca.

Juan del Val reclama saber qué ha pasado antes de emitir alguna crítica y la presentadora concluye que "hay que ser un poquitito más amable". Puedes ver este momento en el vídeo principal de la noticia.