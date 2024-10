La fundación de Mario Vargas Llosa ha celebrado una capea a las afueras de Madrid en homenaje al escritor y ha tenido una sonada ausencia, la del propio Mario Vargas Losa, que no acudió al evento festivo que se "celebra una vez al año para que los socios conozcan al presidente, que es él mismo". "No se avisó a ninguno de los invitados, ni a los socios de que no iba a ir", informa Pilar Vidal a los compañeros de La Roca. Y, es que, el premio Nobel se encuentra en su casa de Lima.

"Yo sabía perfectamente que no venía, pero defiendo el dinero de la gente que ha pagado", se muestra tajante la colaboradora del programa, a la que tienen "tirria" los allegados del escritor ya que es más "team de la ex, Isabel Preysler u Tamara Falcó", como se declara en este vídeo.