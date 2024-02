La justicia falla a favor de Georgina Rodríguez, a la que tendrán que indemnizar con 120.000 euros por vulnerar su imagen y hablar de cosas anteriores al 2017, es decir, de cosas anteriores a que fuera famosa. "Ella lo que no quería era que se hablara ni de su infancia, ni de su familia", aclara Pilar Vidal en La Roca.

"Lo que viene a decir la sentencia es que el que seas popular y tengas redes sociales no significa que se te vayan a vulnerar todos los derechos, tendrás menos protección que una persona anónima y que no use las redes sociales de forma comercial", comenta.

Con esta sentencia también "puedes proteger a tus hijos y familia y, en cuanto se hable, puedes denunciar". Pero también "ha abierto un debate". Eso sí, "complica el curro a los que hablamos de la vida de los demás", aunque también lo entiende porque tiene amigos famosos y es una "buena herramienta para defenderse".