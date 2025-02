Pilar Vidal desmiente tajante los rumores sobre la relación de Piqué: "No abandona a Clara Chía"

No se va a vivir a Miami

Hace unos días se publicó que Gerard Piqué iba a mudarse a Miami para cuidar a sus hijos. Pilar Vidal desmiente esta información y aclara que el jugador va a mudarse hasta Miami pero no a vivir: "Se va simplemente el periodo en el que ella esté en el tour alejada". "Hay un parón en el tour, que acaba en verano, que el puede volver a Barcelona porque ella va a estar en Miami, pero luego el resto del tour...", añade la periodista.

"Ni abandona a Clara Chía ni nada, porque Clara es lo suficientemente mayor y tienen el dinero suficiente como para que vaya", explica Vidal. La periodista considera que "se ha montado una bola" y la gente que trabaja con Shakira han manifestado, como expone Pilar, que no entienden los rumores y que, además, la cantante se ha llevado a sus hijos a México.

Jaime del Val, por su parte, afirma que se están inventando cosas "que no existen". "No hay ninguna información", añade. "Lo resumiría: en Shakira tiene gira, ha hablado con su ex, que es el padre de sus hijos, y ya está", afirma Nuria Roca. "Él ya ha estado en Miami, tiene 100% una casa", expone Pilar, "los niños han estado con él hasta que se fueron a México". Como detalla Vidal, la cantante ha alquilado el durante 15 días el Palacio de Deportes de la Ciudad de México para así poder ensayar el montaje de su concierto.