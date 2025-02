Pilar Vidal desmonta la "bola" sobre los hijos de Shakira: "Piqué si irá a cuidarlos a Miami"

En los últimos días, han surgido rumores sobre si Gerard Piqué se trasladará a vivir de manera definitiva a Miami para estar cerca de sus hijos mientras Shakira esté de gira. Una situación que haría que el exjugador del Barça dejase su vida en Barcelona junto a su actual pareja, Clara Chia.

"No se va a vivir," aclara Pilar Vidal. No obstante, explica que el exfutbolista viajará a Miami únicamente durante el tiempo en que la cantante esté de tour. "Lo que a mí me dicen es que Piqué sí irá a cuidar a sus hijos a Miami," asegura Vidal.

Además, destaca que se ha exagerado demasiado la situación. "Se ha montado una bola con el tema," comenta la colaboradora de La Roca, quien también señala que "tiene cien por cien una casa" en la ciudad.

