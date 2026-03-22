Pilar Vidal: "Aquí no eres nadie si no te sigue Pedro Sánchez o te llama al móvil"

La periodista ha revelado, además, que el presidente del Gobierno sigue a Nuria Roca, y ha pedido que también le dé a seguir a su perfil.

Pilar Vidal ha afirmado en La Roca que "aquí no eres nadie si no te sigue Pedro Sánchez o te llama al móvil". "Yo he dicho que sería obligatorio seguir a Pedro Sánchez y tú, Nuria, has dicho que voluntario. Bueno, pues veo a los 497 que sigue Pedro Sánchez y casualmente la sexta que me sale es Nuria Roca", ha revelado la periodista.

Al enterarse, Roca ha expresado que "de la misma manera" que se equivoca con los nombres de la gente, se equivoca "diciendo cosas en general". "Así que yo ahora mismo voy a coger mi móvil, porque yo sigo a muy poquitos también, y voy a seguir a Pedro Sánchez. Debería ser una obligación", ha bromeado, tras lo que Vidal ha pedido al presidente del Gobierno que también la siga a ella.

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