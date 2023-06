Acceder a medicamentos ilegales en España puede resultar demasiado sencillo. Así lo hemos comprobado en La Roca en una investigación que empezó con una simple búsqueda en Internet. Conseguimos llegar a una lista en la que veíamos distintos medicamentos, incluso drogas.

No solo había esta lista, también fotografías e incluso vídeos de uno de los vendedores que abría un botiquín lleno de cajas encima de su cama. Entre las imágenes, vemos pastillas fuera de los botes y guardadas en bolsas.

En La Roca, hablamos con uno de estos vendedores, que afirma vender "cualquier medicamento" que deseemos. "Tú me dices cuáles y yo te digo. Es 100% fiable porque yo quiero clientes que repitan conmigo", nos cuenta.

En una conversación posterior, nos cuenta que tiene tramadol en stock ahora mismo, pero que puede conseguir cualquier otro y dárnoslo en mano. "El mínimo son 400 euros", afirma, a lo que decimos que es demasiado dinero y le proponemos 150 euros.

"Venga, 150 euros. Me la suda ya. Me he matado con la moto esta mañana y me he cargado un chándal de 180 euros. Así me lo compro de nuevo", nos traslada. También nos ofrece recetas con diez días de validez: "Si te doy la receta es más fácil para ti y para mí. Al final, te sale más barato", comenta.