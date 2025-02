Las palabras de un empresario millonario que no dejará su fortuna a sus hijos: "No quiero que estén deseando que me muera para recibirla"

Javier López, empresario, ha estado en La Roca. Ha estado para explicar el motivo por el cual no va a dejar todo su dinero, que es bastante, a sus dos hijos. Porque es uno de los muchos que ha decidido que todo lo que ha ganado vaya a una fundación. Porque, en sus palabras, quiere que sus hijos sientan "ese orgullo y felicidad" de lograr y crear algo por ellos mismos.

"Es una decisión tomada hace muchos años, en mis comienzos en los negocios. Todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Yo vengo de una familia humilde, primera generación de universitarios, con un negocio que ha ido muy bien. El crear algo por ti mismo... es una motivación, ese orgullo y esa felicidad que me gustaría sientan mis hijos", cuenta a Nuria Roca.

Y habla de la situación de su hija: Gana medio millón al año gracias a haber estudiado, a haber aprendido... No creo que el negocio le vaya mal, pero aún así tendría la misma idea".

"El dinero no lo es todo. No quiero dejarles una fortuna y que tengan más de 100 o de 200 millones. serían más felices si se esfuerzan por ellos mismos. Si piensan desde pequeños que no tienen que hacer nada serían unos holgazanes, y no estarían tan orgulloso de lo que están logrando", explica.

Pero pone un matiz: "Los dos lo entienden. El pequeño también, que está estudiando derecho. Si no tuvieran para comer les ayudaría, pero de no tener para comer a darles una inmensa fortuna y que estén deseando que me muera para recibirla..."