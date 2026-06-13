Pablo Gilarranz, sobre los usuarios de grupos de violadores en Telegram: "Son personas aparentemente normales"

Varios chats de la conocida plataforma reúnen a hombres que se incitan mutuamente a agredir y a drogar a sus esposas e intercambian consejos sobre cómo salir impunes.

La realidad supera a la ficción. Varios chats de la conocida plataforma Telegram reúnen a hombres que se incitan mutuamente a agredir y a drogar a sus esposas e intercambian consejos sobre cómo salir impunes, tema que ha analizado Pablo Gilarranz en el plató de La Roca.

El periodista de investigación sostiene que la situación es "abrumadora": "Tengo aquí datos de canales de Telegram con este contenido. En Portugal había, por ejemplo, un canal con 70.000 hombres. En Alemania, uno con 73.000 en Italia, otro con 32.000, y en Reino Unido, Rusia, Brasil y Kenia, dos millones de personas".

Asimismo, apunta que "en España había uno, que se llama Depravados, que tenía 600 personas". "Es terrible", expone Nuria Roca tras conocer estos datos, a lo que Gilarranz añade.

"Llama mucho la atención la cantidad de gente que participa y que es aparentemente normal. Nosotros hemos podido hablar con gente que participa en esos canales y son personas que podemos tener entre compañeros, personas que hacen una vida normal y luego se dedican a estas cosas", explica.

Por su parte, Juan del Val se pregunta si estos usuarios saben realmente lo que están viendo, es decir, violaciones. "Todos sabemos el contenido que hay en webs pornográficas, por así decirlo, abiertas. Hay diferentes secciones, te pueden gustar unas determinadas personas con determinadas características, pero luego en los canales de Telegram, estos en concreto quedan restringidos a los que se accede por invitación".

"Saben que lo que se está haciendo es una ilegalidad, es un delito y se está forzando a mujeres", ha sentenciado el periodista.

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