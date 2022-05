Poty Castillo ha expresado su opinión sobre la actuación de Chanel en Eurovisión en La Roca, donde ha defendido que la artista "nos ha devuelto la ilusión" por el festival. "Ha sido absolutamente espectacular. Por más que le pese a los detractores, fue una actuación brillante de una artista muy completa. Lo único que puedo decir es felicidades, Chanel", ha expresado.

En este sentido, el famoso coreógrafo ha destacado que "cantar y bailar a la vez es dificilísimo". "Es una coreografía pura y la baila igual que los bailarines mientras canta. Estoy impresionado", ha reconocido, al tiempo que ha asegurado que "Chanel tiene por delante una carrera para regalar".

En lo referente a la actuación de Ucrania, Poty Castillo ha expresado "con todo el respeto y el cariño" que la canción que el país llevó al festival no le gusta. "Con todo el cariño y el amor que puedo tener por el país, hablamos de un festival de la canción. Y puedo entender el voto del corazón, que es el que ha hecho ganar a Ucrania, pero, a mí la canción no me gusta", ha manifestado.